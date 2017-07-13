" صحة القريات " تنفي وجود عدوى خطيرة بقسم الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

نفت ” صحة القريات “، اليوم الخميس، الشائعات المتداولة حول إصابة حالات عدوى خطيرة بقسم الأطفال بمستشفى القريات العام.

وقال مصدر في “صحة القريات”: في حالة وجود حالات اشتباه يتم عزلها داخل قسم عزل مجهز ومتطور في المستشفى.

وأضاف: للتعامل مع هذه الحالات تتخذ خطوات الوقاية ومكافحة العدوى وفق التعليمات والمعايير، ونطالب بتحري الدقة في نقل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور وعدم بث شائعات ومعلومات غير علمية أو دقيقة، وأن يتم الرجوع للمواقع الموثوقة التابعة لوزارة الصحة.