أياكس يكشف عن إصابة " نوري " بمرض في المخ - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس، أن لاعبه الشاب عبدالحق نوري يعاني من إصابة ” خطيرة ومزمنة في المخ ” .

وذكر أياكس عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم ” أياكس أمستردام يشعر بالأسى للإعلان عن إصابة عبد الحق نوري بإصابة خطيرة ومزمنة في المخ ” ، وأضاف البيان ” تعاطفنا وصلواتنا مع اللاعب والمقربين منه في هذه الفترة العصيبة ” .

وأكد مارسيل كايزر مدرب نادي أياكس يوم الاثنين الماضي أن نوري يبدو وأنه لا يعاني من مشكلة مزمنة في القلب بعد تعرضه للانهيار خلال المباراة الودية أمام فيردر بريمن الألماني في النمسا.

وظل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي يلعب في صفوف منتخب الشباب الهولندي تحت 21 عاما ، في العناية المركزة في غيبوبة اصطناعية. وجرى نقل نوري بواسطة طائرة مساء الجمعة إلى المستشفى بعد تعرضه لهبوط في القلب في الدقيقة 70 من المباراة التي جرت في زيليرتال وبدا وأنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.

وخضع اللاعب للعلاج من قبل الأطقم الطبية داخل الملعب لمدة 30 دقيقة قبل نقله للمستشفى بطائرة هليكوبتر، وألغيت المباراة بسبب حالة الصدمة التي ألمت باللاعبين داخل أرض الملعب.