جوجل يكشف عن قاتل " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداولت بعض صفحات الإنترنت، صورة للهاتف المتوقع أن تطرحه جوجل قبل نهاية العام الجاري، والذي يعتبر وفقاً للخبراء المنافس الأول لهاتف ” آيفون-8 ” المنتظر.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة، من المتوقع أن تطرح جوجل هذا العام هاتفين جديدين: الأول والذي سيحمل الاسم التجاري Walleye، سيأتي بشاشة بمقاس 4.97 بوصة وتصميم خارجي يشبه تصميم هاتف بيكسل الذي طرحته جوجل العام الماضي.

أما الهاتف الآخر والذي سيحمل الاسم التجاري ” Taimen ” فسيزود بشاشة AMOLED بمقاس 5.99 بوصة من صنع شركة إل جي، وأهم ما يميزه هو الحواف الرقيقة للشاشة.

ووفقاً لموقع Android Police، فإن الهيكل الخارجي لهذا الهاتف سيتفاعل مع ضغطات يد المستخدم على غرار هواتف إتش تي سي ” U11 ” ، فحوافه الجانبية ستستجيب للضغط لتصدر أوامر معينة لمساعد جوجل الصوتي.