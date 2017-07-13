تركيا تلقي القبض على مخرج فيلم " الصحوة " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

اعتقلت السلطات التركية المخرج علي أفجي، بعد ساعات من عرض إعلان فيلمه الجديد، الذي يتناول محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا العام الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعكس فيلم ” الصحوة ” الذي أخرجه أفجي، وجهة نظره في أحداث الانقلاب الذي حاول عسكريون أتراك تنفيذه في 15 يوليو من العام الماضي؛ لكنه يرسم سيناريو مختلفا للأحداث، حيث يظهر رأس الممثل الذي يلعب دور أردوغان مهددا تحت مسدس جندي تركي، فيما تفضي الأحداث إلى مقتل عائلة الرئيس على يد منفذي الانقلاب.