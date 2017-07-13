⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. إتلاف 10 آلاف قطعة كهربائية داخل مستودع في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة مستودعاً لتخزين قطع كهربائية مخالفة وغير مطابقة للمواصفات في خميس مشيط، وعليه تمت مصادرة وإتلاف 10212 قطعة كهربائية.

وأعلنت ” التجارة ” عبر حسابها على ” تويتر ” : ” أنه تم إتلاف جميع الكميات المضبوطة واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية بحقه ” .