⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. إتلاف 10 آلاف قطعة كهربائية داخل مستودع في خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. إتلاف 10 آلاف قطعة كهربائية داخل مستودع في خميس مشيط
داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة مستودعاً لتخزين قطع كهربائية مخالفة وغير مطابقة للمواصفات في خميس مشيط، وعليه تمت مصادرة وإتلاف 10212 قطعة كهربائية.
وأعلنت ” التجارة ” عبر حسابها على ” تويتر ” : ” أنه تم إتلاف جميع الكميات المضبوطة واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية بحقه ” .
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 3 ساعات
من غشنا فليس منا ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعين
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 3 ساعات
ويكفينا شر الغشاشين