انقاذ عاملين بعد سقوطهما في أنابيب الصرف بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني خميس مشيط مساء الخميس الموافق ١٩-١٠-١٤٣٨هـ ، بلاغاً عن سقوط عاملين من جنسية اسيوية ، تابعين لاحدى المؤسسات الوطنية القائمة بأعمال صيانة أنابيب ومواقع الصرف ، وذلك داخل غرفة صرف صحي مرتبطة بخط تصريف والواقعة بحي الخالدية الحزام الدائري بخميس مشيط خلال قيامهما باعمال الصيانة .

وقد باشرت فرق الانقاذ استخراجهما من الموقع وهما بحالة اعياء واجهاد وتم نقلهما للمستشفى بواسطة اسعاف هيئة الهلال الأحمر لتلقي العلاج وصحتهما مستقرة حاليا .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.