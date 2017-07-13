 انقاذ عاملين بعد سقوطهما في أنابيب الصرف بخميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

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انقاذ عاملين بعد سقوطهما في أنابيب الصرف بخميس مشيط

انقاذ عاملين بعد سقوطهما في أنابيب الصرف بخميس مشيط
محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني خميس مشيط مساء الخميس الموافق ١٩-١٠-١٤٣٨هـ ،  بلاغاً عن سقوط عاملين من جنسية اسيوية ، تابعين لاحدى المؤسسات الوطنية القائمة بأعمال صيانة أنابيب ومواقع الصرف ، وذلك داخل غرفة صرف صحي مرتبطة بخط تصريف والواقعة بحي الخالدية الحزام الدائري بخميس مشيط خلال قيامهما باعمال الصيانة .

وقد باشرت فرق الانقاذ استخراجهما من الموقع وهما بحالة اعياء واجهاد وتم نقلهما للمستشفى بواسطة اسعاف هيئة الهلال الأحمر لتلقي العلاج وصحتهما مستقرة حاليا .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.


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