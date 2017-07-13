بالفيديو.. إتلاف خمور قيمتها 30 مليون ريال في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو متداول قيام الجهات الأمنية بإتلاف خمور بأكثر من 30 مليون ريال بعد الإطاحة بمروجيها في جدة.

تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع الفرق المختصة بهيئة الأمر بالمعروف بجده من القبض على أحد أكبر مروجي الخمور وتعتبر أكبر كمية تم ضبطها على مدار العام .

وفي التفاصيل أنه تم ضبط مروج من جنسية إفريقية بعد نصب كمين له وُضع بإحكام ليتم ضبط خمور تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 30 مليون ريال.