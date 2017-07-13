بالفيديو.. إتلاف خمور قيمتها 30 مليون ريال في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إتلاف خمور قيمتها 30 مليون ريال في جدة
كشف مقطع فيديو متداول قيام الجهات الأمنية بإتلاف خمور بأكثر من 30 مليون ريال بعد الإطاحة بمروجيها في جدة.
تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع الفرق المختصة بهيئة الأمر بالمعروف بجده من القبض على أحد أكبر مروجي الخمور وتعتبر أكبر كمية تم ضبطها على مدار العام .
وفي التفاصيل أنه تم ضبط مروج من جنسية إفريقية بعد نصب كمين له وُضع بإحكام ليتم ضبط خمور تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 30 مليون ريال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
الووووو[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اصلاً مستغرب جميع المنافذ البحرية والبرية والمطارات لها قبضيات الا منافذ جدة لا يسمع عنهم شئ
الا حالات نادرة بالمطار للهروين
ضباء ميناء صغير وشغلهم صح
كل اسبوع نقراء عنهم خبر
كيف دخلت هذة الكمية من الشراب المستورد؟
يمكن ارسالية زيت زيتون