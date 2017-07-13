 شركة كبرى بالجبيل تعلن وظائف شاغرة للمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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شركة كبرى بالجبيل تعلن وظائف شاغرة للمواطنين

شركة كبرى بالجبيل تعلن وظائف شاغرة للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة كبرى في الجبيل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

إداري مشروع
المؤهل: البكالوريوس أو دبلوم إدارة / وما يعدلها
الخبرة: لا تقل عن سنتين شؤون الموظفين
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

مساعد إداري

المؤهل: دبلوم موارد بشرية أو دبلوم إدارة / وما يعدلها
الخبرة: لا تقل عن سنتين
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

مشرف أمن
المؤهل:ثانوية عامة
الخبرة: لا تقل عن سنتين
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل

حارس أمن
المؤهل:ابتدائي كحد ادني
ساعات العمل : 8 ساعات وإجازة يومين في الأسبوع
أن يكون سعودياً ومن سكان الجبيل.

وعلى من تتوفر فيهم الشروط يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل مع كتابة (المسمى الوظيفي+ العنوان) بالعنوان :
[email protected]


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 3 ساعات

موفقين بس وش اسم الشركة

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