شرطة نجران تلقي القبض على مشعوذ بيدمة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

ألقت شرطة نجران القبض على مقيم يمتهن السحر وبحوزته عدد من الطلاسم السحرية في محافظة يدمة .

وقد أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة بمحافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران عن القبض على مقيم يمتهن السحر

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ عبدالله النجراني،أن الهيئة بمنطقة نجران لديها وحدة متخصصة لمكافحة السحر والشعوذة، مشيرًا إلى وجود رقم موحد (١٩٠٩) لتلقي البلاغات والشكاوى وفق اختصاص الهيئة النوعية .