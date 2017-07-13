⁠⁠⁠⁠⁠ارتفاع التضخم بقطر في شهر يونيو - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية على قطر أدت لارتفاع في معدل التضخم لديها في شهر يونيو.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8% في الشهر الماضي من 0.1% في مايو، وزادت أسعار المستهلكين 0.7 بالمئة على أساس شهري في يونيو من العام الحالي.

وقطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر) العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم الخامس من يونيو لدعمها الإرهاب، وزاد هذا التكاليف بالنسبة لقطر التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير من الواردات.

وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء، وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء، وزادت تكلفة المشروبات والأغذية 2.4 بالمئة على أساس سنوي و2.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو وكانت في اتجاه نزولي قبل ذلك حيث انخفضت 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وفي تقرير بشأن قطر نُشر اليوم قالت هيومن رايتس ووتش إن 70 عاملا أجنبيا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

وقفزت تكاليف النقل 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وانخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 2.9 بالمئة على أساس سنوي.