حريق بمدخنة مطعم يُخلي سكان عمارة في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف،صباح اليوم الخميس من السيطرة على حريق شب في مدخنة بمطعم في شارع شهار بالطائف حيث كانت أدخنة الحريق كثيفة ومتصاعدة، مما دفع رجال الدفاع المدني إلى إخلاء سكان العمارة التي تحوي المطعم إلى الأدوار العليا حفاظاً على صحتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطايف العقيد، ناصر بن سلطان الشريف ورد بلاغ إلى مركز العمليات الموحدة يفيد بنشوب حريق في مطعم بشارع شهار، ثم توجهت الفرق اللازمة للموقع.

وأوضح تبين أن الحريق اندلع في المدخنة الخارجية للمطعم، أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وقد تم إخلاء العمارة من السكان بسبب انتشار الأدخنة إلى الأدوار العليا، وإنهاء الحالة بدون إصابات.

وأضاف أنه تم استدعاء مندوب صحة البيئة من أمانة الطائف لإتلاف الأطعمة التي تأثرت جراء الحريق.