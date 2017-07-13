" البيئة " تعلن موعد موسم صيد الربيان على ساحل الخليج العربي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الموافق 1 أغسطس 2017م هو موعد بدء موسم صيـد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، ويستمر حتى يوم الأربعاء 15 جمادى الاولى 1439هـ الموافق31 يناير2018م.

وأهاب مدير عام إدارة المصايد البحرية بالوزارة حسين الناظري بجميع صيادي الأسماك الالتزام بالأنظمة التي تهتم بالمحافظة على استدامة هذه الثروة، ومنها استخدام وسائل الصيد النظامية بما يكفل استدامة هذا المورد الاقتصادي الهام، مؤكدة أن من يخالف الأنظمة سيكون عرضة للعقوبة.