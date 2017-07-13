كشف مستجدات قضية نادي الاتحاد ضد قرار الفيفا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نظرت محكمة كاس في لوزان بسويسرا اليوم الخميس، قضية الاستئناف المقدم من النادي ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، بحضور فريق المحاميين المكلف من مجلس إدارة النادي والمكون من ايمن العوض والدكتور يان كلينير ومارك كافاليرو، بخصوص عقوبة منع النادي من التسجيل وقيمة الحكم الصادر لمصلحة اللاعب بموجب عقد (الإعارة)، والاستئناف المقدم من اللاعب ترويسي ضد نادي الاتحاد بخصوص المطالبة المالية للاعب بموجب العقد الثاني مع النادي عقد (انتقال).

جلسة النظر في القضيتين بدأت عند الساعة 1:30 ظهرا واستمرت إلى الساعة 7 مساء وترأسها ثلاثة محكمين قام خلالها فريق المحاماة المكلف من النادي بدوره على أكمل وجه في الدفاع عن النادي وفي الجهة المقابلة قام ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالدفاع عن موقفهم في فرض العقوبة على النادي.

وبعد انتهاء الجلسة أوضح فريق محاميين النادي بان التكهن بطبيعة الحكم الصادر في مثل هذه القضايا صعب وإصدار الحكم قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، وحول استئناف اللاعب ضد نادي الاتحاد بخصوص المطالبة المالية أشار فريق المحاماة بأن الحكم المتوقع يصب في صالح اللاعب بزيادة المبلغ المالي بموجب عقد الانتقال.