بالصور.. خيركم تطلق حزمة من البرامج للطلاب والطالبات في الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة تزاًمنا مع الاجازة الصيفية برامج متنوعة بعدد من مساجد ودور المحافظة والتي يستفيد منها 56 ألف طالب وطالبة من ابناء حلقات القرآن بالإضافة الى المعلمين والمشرفين والاداريين والراغبين في استغلال فترة الصيف في حفظ القرآن وتنمية المهارات .

والبرامج الخمسة هي الدورة القرآنية المكثفة على مستوى جدة وتقام في جامع الثنيان ويحفظ فيها سنويا كامل القرآن من 25 الى 40 طالب ، كما تنطلق في هذه الفترة الدورات القرآنية الصيفية وتقام في 45 مسجداً في مختلف أحياء المحافظة وينضم لكل دورة من 200 الى 300 طالب وهو برنامج متكامل يشمل حلقات وأنشطة مختلفة من بعد العصر وحتى اذان العشاء .

وفي 28 مسجداً بجدة تقام البرامج النوعية وهي برامج قيمية كالبرامج التطوعية وبرامج تطوير المهارات في الخطابة والالقاء وكافة التخصصات ، كما يستفيد الطلاب من البرنامج القرآني المكثف في 20 مسجداً في عدد من احياء جدة والذي يهدف الى ان يحفظ الطالب ويختبر في مالا يقل عن 5 أجزاء من القرآن في كافة الفروع ، اما النساء فتقام لهم العديد من البرامج الصيفية ابرزها الدورات القرآنية والتي تقام في اكثر من 50 دار نسائية.

ويقام هذا العام برنامج نماء لتطوير العاملين في الحلقات من معلمين ومشرفين واداريين حيث تقام لهم ملتقيات تدريبية وتربوية خارج محافظة جدة وتمتد لخمسة أيام.

من جهته أوضح رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن هذه البرامج هي لتنمية مهارات الطلاب في الصيف واستغلال اوقاتهم في حفظ وتعلم كتاب الله ، وتحصينهم من رفقاء السوء وضياع الاوقات فيما لا يفيد ، بل ويأتي احيانا ًبنتائج عكسية من ادمان وضياع ، وعلى الجميع التعاون مع الاسر لحماية الابناء وشغل اوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.