فيضانات تغرق 2500 قرية وتقتل 40 شخصاً في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

فيضانات تغرق 2500 قرية وتقتل 40 شخصاً في الهند
تسببت الفيضانات في شمال شرق الهند في مقتل 40 شخصا على الأقل وتشريد نحو 1.5 مليون آخرين كما أغرقت متنزها وطنيا يعتبر موطنا لأكبر تجمع من حيوانات وحيد القرن النادرة.
وفاض نهر براهمابوترا الذي يجري من الصين إلى الجنوب نحو الهند ومنها إلى بنجلادش بعد أمطار موسمية غزيرة ليغرق أكثر من 2500 قرية في ولاية آسام الهندية خلال الأسبوعين الماضيين.
وعبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن حزنه الشديد لمعاناة آلاف السكان الذين لجأوا إلى أكثر من 300 مخيم إغاثة وأعلنت السلطات ” حالة طوارئ صحية قصوى ” لمنع انتشار الأمراض.
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