بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “، مقطع فيديو لإبنها فاهد ، وهو يبدو حزيناً وغاضباً، ويخبئ وجهه وكأنّه يبكي، بسبب والده مبارك الهاجري.
وطلبت أحلام من زوجها أن ” يراضي فاهد “، ليلبّي طلبها على الفور قائلاً: ” لك الرضا ” .
وأوضحت الفنانة العربية أنّ ” فاهد زعلان كيف قال مبارك لشقيقته فاطمة: تسوى عيوني “، ولم يقل هذه العبارة له أيضاً.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 3 ساعات
اطفال مالهم ذنب في مايفعل ابويهم
مالت على الزوج والزوجه