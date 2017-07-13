بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “، مقطع فيديو لإبنها فاهد ، وهو يبدو حزيناً وغاضباً، ويخبئ وجهه وكأنّه يبكي، بسبب والده مبارك الهاجري.

وطلبت أحلام من زوجها أن ” يراضي فاهد “، ليلبّي طلبها على الفور قائلاً: ” لك الرضا ” .

وأوضحت الفنانة العربية أنّ ” فاهد زعلان كيف قال مبارك لشقيقته فاطمة: تسوى عيوني “، ولم يقل هذه العبارة له أيضاً.