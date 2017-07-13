 بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري

بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري

بالفيديو.. رد فعل أحلام على بٌكاء ابنها بسبب والده مبارك الهاجري
نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “، مقطع فيديو لإبنها فاهد ، وهو يبدو حزيناً وغاضباً، ويخبئ وجهه وكأنّه يبكي، بسبب والده مبارك الهاجري.

وطلبت أحلام من زوجها أن ” يراضي فاهد “، ليلبّي طلبها على الفور قائلاً: ” لك الرضا ” .

وأوضحت الفنانة العربية أنّ ” فاهد زعلان كيف قال مبارك لشقيقته فاطمة: تسوى عيوني “، ولم يقل هذه العبارة له أيضاً.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 3 ساعات

اطفال مالهم ذنب في مايفعل ابويهم
مالت على الزوج والزوجه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *