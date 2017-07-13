 بالفيديو .. القوات السعودية تردع تحركات معادية على الحدود مع اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو .. القوات السعودية تردع تحركات معادية على الحدود مع اليمن

بالفيديو .. القوات السعودية تردع تحركات معادية على الحدود مع اليمن
طلال الغامدي(صدى):

رصد أبطال حرس الحدود، تحركات معادية على مقربة من السياج الأمني بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة؛ وذلك عبر الأسلحة المتوسطة.

وتمكّن أبطال حرس الحدود من ردع محاولة تسلل على الحدود من مجاميع، وذلك في أحد أخطر المواقع الحدودية، وستنشر ” سبق ” تفاصيل عن الأحداث الجارية وكيفية التعامل معها في وقتٍ لاحق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 3 ساعات

* الحمد لله ثم سلمتو وهذى العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيكم ياشباب وربنا يجزاكم خير *

[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم انصر جنودنا وردهم لنا سالمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 2 ساعتين

آمين يارب العالمين .
الله يحفظهم وينصرهم على كل من يعاديهم .

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