بالفيديو .. القوات السعودية تردع تحركات معادية على الحدود مع اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. القوات السعودية تردع تحركات معادية على الحدود مع اليمن
رصد أبطال حرس الحدود، تحركات معادية على مقربة من السياج الأمني بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة؛ وذلك عبر الأسلحة المتوسطة.
وتمكّن أبطال حرس الحدود من ردع محاولة تسلل على الحدود من مجاميع، وذلك في أحد أخطر المواقع الحدودية، وستنشر ” سبق ” تفاصيل عن الأحداث الجارية وكيفية التعامل معها في وقتٍ لاحق.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 3 ساعات
* الحمد لله ثم سلمتو وهذى العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيكم ياشباب وربنا يجزاكم خير *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم انصر جنودنا وردهم لنا سالمين ,, آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 2 ساعتين
آمين يارب العالمين .
الله يحفظهم وينصرهم على كل من يعاديهم .