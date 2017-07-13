بالفيديو .. القوات السعودية تردع تحركات معادية على الحدود مع اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رصد أبطال حرس الحدود، تحركات معادية على مقربة من السياج الأمني بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة؛ وذلك عبر الأسلحة المتوسطة.

وتمكّن أبطال حرس الحدود من ردع محاولة تسلل على الحدود من مجاميع، وذلك في أحد أخطر المواقع الحدودية، وستنشر ” سبق ” تفاصيل عن الأحداث الجارية وكيفية التعامل معها في وقتٍ لاحق.