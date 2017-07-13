النصر يهدد أيالا بتطبيق اللائحة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

هددت إدارة النصر لاعب الوسط الباراجوياني فيكتور ايالا، بتطبيق أنظمة عليه بعد تأخره هو ووكيل اعماله في حسم انتقاله، بعد ان كانت إدارة النصر قد منحتهما مهلة العاشر من يوليو الجاري.

وكانت إدارة النصر قد تلقت خطاباً من وكيل اعمال اللاعب بوجود عرضين جادين أحدهما من نادي بوكا جونيور الارجنتيني بيد ان المهلة انقضت دون وصول أي تأكيدات رسمية لانتقال اللاعب، الذي اشترط النصر مقابل التنازل عنه مليون يورو مع تنازل اللاعب عن راتب شهرين، في ظل رغبة اللاعب وعائلته في عدم العودة للدوري السعودي مجدداً.

وينتظر ان يصل اليوم الخميس الى تركيا الثنائي الأجنبي الجديد البرازيلي ليوناردو والأرجنتيني جوانكا، لينضما لمعسكر الفريق، على ان ينضم جيبور صباح الجمعة قادماً من باريس بعد ان أنهى كل ارتباطاته مع فريقه السابق ريو افي البرتغالي.