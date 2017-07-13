 القبض على مطربة شعبية بطرابلس ونشطاء يؤكدون السبب ديني ! - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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القبض على مطربة شعبية بطرابلس ونشطاء يؤكدون السبب ديني !

القبض على مطربة شعبية بطرابلس ونشطاء يؤكدون السبب ديني !
وكالات(صدى):

أثار تداول معلومات عن القبض على المطربة الشعبية فاطمة الطرابلسية والمشهورة بـ” الحمصة ” استنكار نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مٌعتبرين أن القبض عليها له خلفيات دينية بحته .

وكانت قد أعلنت مصادر ليبية ، أن عناصر تابعين لقوة الردع الخاصة اعتقلوا الحمصة فى أحد المطاعم بطريق الشط فى طرابلس ، ولم تعرف أسباب القبض على المطربة الشعبية.

يشار إلى أن الطرابلسية فنانة شعبية عرفت بطرابلس فى السنوات الأخيرة بأغانيها المونولوجية المثيرة للجدل فى أحيان كثيرة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات

ماسمعنا عنها ولا نبي نسمع ,,

,, هم ادرى بحالهم ,,

[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 3 ساعات

مطربه والسبب ديني كيف

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 1 ساعة

اعتقلوا الحمصة فى أحد المطاعم .
طيب خبز التميس خذوه معها لو لأ .؟🤔

[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههه

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