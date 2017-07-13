القبض على مطربة شعبية بطرابلس ونشطاء يؤكدون السبب ديني ! - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على مطربة شعبية بطرابلس ونشطاء يؤكدون السبب ديني !
أثار تداول معلومات عن القبض على المطربة الشعبية فاطمة الطرابلسية والمشهورة بـ” الحمصة ” استنكار نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مٌعتبرين أن القبض عليها له خلفيات دينية بحته .
وكانت قد أعلنت مصادر ليبية ، أن عناصر تابعين لقوة الردع الخاصة اعتقلوا الحمصة فى أحد المطاعم بطريق الشط فى طرابلس ، ولم تعرف أسباب القبض على المطربة الشعبية.
يشار إلى أن الطرابلسية فنانة شعبية عرفت بطرابلس فى السنوات الأخيرة بأغانيها المونولوجية المثيرة للجدل فى أحيان كثيرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات
ماسمعنا عنها ولا نبي نسمع ,,
,, هم ادرى بحالهم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 3 ساعات
مطربه والسبب ديني كيف
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 3 ساعات
تبون الحقيقة
والله الليبيااات جمااااال غير طبيعي😘😘
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقلوا الحمصة فى أحد المطاعم .
طيب خبز التميس خذوه معها لو لأ .؟🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه