القبض على مطربة شعبية بطرابلس ونشطاء يؤكدون السبب ديني ! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أثار تداول معلومات عن القبض على المطربة الشعبية فاطمة الطرابلسية والمشهورة بـ” الحمصة ” استنكار نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مٌعتبرين أن القبض عليها له خلفيات دينية بحته .

وكانت قد أعلنت مصادر ليبية ، أن عناصر تابعين لقوة الردع الخاصة اعتقلوا الحمصة فى أحد المطاعم بطريق الشط فى طرابلس ، ولم تعرف أسباب القبض على المطربة الشعبية.

يشار إلى أن الطرابلسية فنانة شعبية عرفت بطرابلس فى السنوات الأخيرة بأغانيها المونولوجية المثيرة للجدل فى أحيان كثيرة.