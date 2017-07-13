بالفيديو.. نهاية غير متوقعة لجلسة علاج شعبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد مشاهد مثيرة داخل إحدى جلسات العلاج الشعبي، حيث قام المعالج بجرح نفسه ومسح الدماء على الشخص الذي يقوم بمعالجته، وسط حضور عدد من الأشخاص، المرضى.

وفجأة قام أحد الحضور وانهال بالضرب على المعالج، وجميع الحاضرين قبل أن يتجمعوا عليه ويقوموا بشل حركته.