بالفيديو.. نهاية غير متوقعة لجلسة علاج شعبي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نهاية غير متوقعة لجلسة علاج شعبي
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد مشاهد مثيرة داخل إحدى جلسات العلاج الشعبي، حيث قام المعالج بجرح نفسه ومسح الدماء على الشخص الذي يقوم بمعالجته، وسط حضور عدد من الأشخاص، المرضى.
وفجأة قام أحد الحضور وانهال بالضرب على المعالج، وجميع الحاضرين قبل أن يتجمعوا عليه ويقوموا بشل حركته.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂
لطمةٌ من الهندي ولكمةّ من البنقالي
يااااا إلٰهي هنالك روائحٌ كريهه تنبعث
😂😂😂
أجل مسوي نفسه راقي ……
بس حلو الآكشن😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 4 ساعات
شعوذه في شعوذه ,,
,, اعوذ باالله من حالهم ومنما اعتلاهم وابتلاهم ,, آمين ,,
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 4 ساعات
عندهم قناه عالميه بوليود وماتبيهم ينتجو افلام باي مكان وزمان 😂😂 تيرماني بوتيا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه الله يصلح حالهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2866 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه😊انقلب العلاج مضاربه😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2866 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😊