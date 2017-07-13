بالفيديو: الجزيرة راعية الإيديولوجيات المتطرفة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: الجزيرة راعية الإيديولوجيات المتطرفة
كشف مقطع فيديو دور قناة الجزيرة القطرية في دعم وتمويل الإرهاب ونشر الأفكار الترويجية للجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان الإرهابية.
الفيديو الذي نشرته الخارجية الإماراتية على حسابها الرسمي في اليوتيوب بعنوان ” قناة الجزيرة.. راعية الأيديولوجيات المتطرفة “.
ويظهر من خلال المقطع، استضافة القناة القطرية لعدد من الشخصيات التي تعمد إلى بث الكراهية ونشر التطرف والإرهاب في العالم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 3 ساعات
احملوا عليها حمله حتى يبين عوارها للرأي العام ، ومن ثم يتم إغلاقها ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7494 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليها من قناة من اول يوم جت فيه وهي مصيبه على الاسلام والمسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 7494 ] نشر منذ 3 ساعات
عالم كثيره تقول ليه السعوديه يمنعونهم من البث من السعودية اكثر من مره الان بينت الحقيقه للعالم كله ان المملكة العربية السعودية كانت على حق و عرفت هذه القناة من اول ما بثت انها خبيثه وبتمويل خبيث ومن موسسين خبثاء في نيتهم وعقيدتهم
لك يوم ياظالم[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 3 ساعات
ما عمري سمعت ان القزم صار عملاق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7494 ] نشر منذ 3 ساعات
صحيح