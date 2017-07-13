بالفيديو: الجزيرة راعية الإيديولوجيات المتطرفة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو دور قناة الجزيرة القطرية في دعم وتمويل الإرهاب ونشر الأفكار الترويجية للجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان الإرهابية.

الفيديو الذي نشرته الخارجية الإماراتية على حسابها الرسمي في اليوتيوب بعنوان ” قناة الجزيرة.. راعية الأيديولوجيات المتطرفة “.

ويظهر من خلال المقطع، استضافة القناة القطرية لعدد من الشخصيات التي تعمد إلى بث الكراهية ونشر التطرف والإرهاب في العالم.