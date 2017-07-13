الأمير هاري يٌعبر عن حبه لميغان ماركل بلوحه فنية - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عبر الأمير هاري ، عن حبه لحبيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بطريقة فنية ورومانسية في آن معًا، إذ اختار لوحة فنية من رسم الفنان البريطاني فان دونا.

حيث كانت قد اكدت مصادر ، أن الأمير هاري “ 34 عامًا ” ابتاع لوحة الفنان البريطاني العالمي فان دونا، وسأل ما إذا بالإمكان قطع اللوحة إلى نصفين كي تكون مشتركة بين اثنين.

وأضافت ، أنه كان في المعرض لبعض الوقت وأحب مجموعة من الأشياء، لكن وقعت عينه على لوحة الفنان دونا، إذ قال إنه يبحث عن شيء لشخص مهم بالنسبة له، وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من إعلان الأمير هاري عن علاقته بميغان.

يذكر أن هاري ابتاع العمل الفني من قسم كبار الشخصيات في معرض والتون للفنون الجميلة في كنسينغتون، لندن، حيث زبائهن البارزين أمثال أديل، رينغو ستار وبراد بيت.

واللوحة التي اشتراها هاري هي من اللوحات المزدوجة، فالجهة اليسرى تظهر فتاة وصبي يسيران جنبًا إلى جنب، بينما الجانب الأيمن يظهر عبارة بالأزرق مكتوب فيها “ كل واحد يحتاج شخص ليحبه ” .