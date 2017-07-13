جمارك المملكة تدرس تطبيق الفسح خلال " 24 " ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حرصًا من الجمارك السعودية أن يشمل التواصل كافة مجتمعات العمل الجمركي ومكوناته الرئيسة المتمثلة في شركاء العمل الجمركي عقدت مصلحة الجمارك العامة ورشة عمل تطبيق الفسح خلال 24 ساعة وذلك بمقر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

و شارك بالورشة 120 مشارك من شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشاركة متخصصين من منسوبي الجمرك.

وتهدف محاور ورشة العمل إلى التعريف بمراحل الفسح خلال 24 ساعة ومن بينها مرحلة التطبيق التي تمت مؤخرًا في جمرك ميناء جدة الإسلامي وسيتم العمل بها في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز خلال الأسابيع القليلة القادمة.