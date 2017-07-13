الاتحاد يعلن توفير مبلغ انتقال " كهربا " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تمكنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من توفير المبلغ المتمثل في حصة نادي الزمالك المصري، من صفقة انتقال نجمه الدولي محمود عبدالمنعم الشهير بـ(كهربا) للعميد بنظام الإعارة، والمقدرة بمليون وثلاثمائة ألف دولار، من إجمالي المبلغ الذي يصل إلى 2.3 مليون دولار، بحيث يحصل كهربا على مليون دولار.

وكان رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، قد أجل منح الموافقة على تحويل اللاعب لنادي الاتحاد في نظام الـ(TMS) الخاص بتسجيل اللاعبين في الأندية تمهيداً لتوثيق العقد لدى لجنة الاحتراف السعودية، وحتى حصوله على حصة ناديه كاملة، والتي كانت إدارة العميد قد وفرتها، بيد أنها اضطرت لدفعها للمدرب الأورغوياني خوان فيريسيري، لتجنب خصم 6 نقاط من رصيد النمور في الدوري مع مطلع انطلاق منافساته في أغسطس المقبل.