سامسونج تطرح " نوت 8 " في سبتمبر القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تجهز شركة سامسونج لإطلاق هاتفها اللوحي المنتظر “ نوت 8 ” في 23 أغسطس المقبل على أن يتوفر في الأسواق في أوائل شهر سبتمبر بسعر 999 يورو، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته مجلة “ ذا بيل ” الكورية، حيث يدعي التقرير حصوله على تواريخ الإعلان والإطلاق في الأسواق من أحد المدراء التنفيذيين للشركة.

وقد تعطي عملية إطلاق الهاتف في أوائل شهر سبتمبر شركة سامسونج قفزة مبكرة على هاتف آي فون 8 من شركة أبل، الذي من المتوقع ان يتم الإعلان عنه في منتصف شهر سبتمبر ومع الشائعات بأن أبل تواجه العديد من المشاكل فيما يخص بعض المميزات الجديدة لهاتف آي فون 8، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستكون في وضع أفضل لسحب البساط من تحت أبل.