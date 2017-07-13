 سامسونج تطرح " نوت 8 " في سبتمبر القادم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. سامسونج تطرح ” نوت 8 ” في سبتمبر القادم

سامسونج تطرح ” نوت 8 ” في سبتمبر القادم

سامسونج تطرح ” نوت 8 ” في سبتمبر القادم
نورة الشهري(صدى):

تجهز شركة سامسونج لإطلاق هاتفها اللوحي المنتظر “ نوت 8 ” في 23 أغسطس المقبل على أن يتوفر في الأسواق في أوائل شهر سبتمبر بسعر 999 يورو، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته مجلة “ ذا بيل ” الكورية، حيث يدعي التقرير حصوله على تواريخ الإعلان والإطلاق في الأسواق من أحد المدراء التنفيذيين للشركة.

وقد تعطي عملية إطلاق الهاتف في أوائل شهر سبتمبر شركة سامسونج قفزة مبكرة على هاتف آي فون 8 من شركة أبل، الذي من المتوقع ان يتم الإعلان عنه في منتصف شهر سبتمبر ومع الشائعات بأن أبل تواجه العديد من المشاكل فيما يخص بعض المميزات الجديدة لهاتف آي فون 8، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستكون في وضع أفضل لسحب البساط من تحت أبل.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 4 ساعات

اف بحدود 5 آلاف ريال
سعر مبالغ فيه جداً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *