قطر تنشر شعاراتها على إعلانات " تاكسي لندن " - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

قامت حكومة قطر بشراء ترخيص إعلان على سيارات أجرة لندن المعروفة “ black cab ” وذلك بهدف وضع علم وشعارات المظلومية التي لم تنجح أمام كشف الأوراق.

وتقوم سيارات أجرة لندن المعروفة بتأجير هيكلها الخارجي للإعلانات للاستثمارات وسبق أن استأجرها الاتحاد السعودي لكرة القدم للترويج لمباراة السوبر السعودي بين فريقي الهلال والنصر وتقوم عدة جهات دولية وتجارية باستئجاره لغرض الدعاية.

وقامت قناة الجزيرة بإيفاد مراسلها إلى لندن للترويج عبر شاشتها بأن سائقي الأجرة متضامنين مع قطر وهو في الحقيقة إعلان مدفوع لم يحظ بتفاعل الشارع اللندني.