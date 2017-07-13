كاتب: تحصيل رسوم الوافدين من المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب الكاتب الصحفي برجس حمود البرجس، بالمراجعة الدورية لتطبيق الرسوم المتحصلة على العمالة الوافدة والمرافقين والتابعين لهم، والتي بدأت بمائة ريال شهرياً للفرد، وسوف تصل حتى 400 ريال في عام 2020؛ محذراً من بعض المخاوف الناجمة عن تطبيقها، فيرى البعض أن القطاع الخاص لن يستوعب رسوم الوافدين، وسيحمّل الفاتورة للمواطن المستهلك؛ وبالتالي ترتفع الأسعار، وسيخرج الكثير من العمالة النظامية؛ بينما سيزداد عدد العمالة غير النظامية والتسيب للتهرب من الرسوم.

وفي مقاله ” رسوم الوافدين على المستهلك” بصحيفة ” الوطن ” ، يقول البرجس: ” رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم والتابعين سترتفع تدريجياً ابتداء من هذا العام حتى عام 2020؛ حيث ستصل رسوم العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في نفس المنشأة لـ9600 ريال بالسنة لكل عامل، و8400 ريال لكل عامل بالسنة للعمالة المساوية لأعداد السعوديين أيضاً في نفس المنشأة، و4800 ريال بالسنة لكل مُرافق وتابع حسب ما نُشر مؤخراً في وثيقة التوازن المالي ” .