" ترامب " : قدمت للولايات المتحدة في 5 أشهر ما لم يفعله غيري - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الأربعاء، إن المزاج العام الحالي داخل البيت الأبيض ” رائع ” رغم الضغوط الأخيرة التي يتعرض لها في أعقاب مزاعم بتورط ابنه في اتصالات مع موسكو خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.

وفي مقابلة مع ” رويترز ” ادعى الرئيس الأمريكي أنه قدم للولايات المتحدة خلال الخمسة أشهر الماضية أكثر مما فعل أي من رؤساء البلاد السابقين على مر التاريخ.

وأضاف: إذا نظرتم إلى العراق، إذا نظرتم إلى سوريا، سترون التقدم الذي حققناه في مواجهة تنظيم ” داعش ” مقتربين من إتمام ما بدأناه.

وتابع أن العمل داخل البيت الأبيض يسير على نحو جيد، وأن سوق الأسهم بلغ مستويات قياسية مرتفعة، إلى جانب تحقيق أفضل معدلات توظيف خلال السنوات الست عشرة الماضية، مضيفًا أن قطاع الطاقة يقدم هو الآخر أداءً رائعًا لم يسبق له مثيل، مختتمًا: لا يوجد شيء لا نبلي فيه بلاءً حسنًا.