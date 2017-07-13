" هيئة الاتصالات " تطالب مستخدمي ‫الإنترنت بالإبلاغ عن المواقع الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، من خلال تطبيق ” الترشيح ” .

وقالت الهيئة عبر حسابها على ” تويتر “: “‏ ندعو مستخدمي ‫الإنترنت في ‫السعودية إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية ‫الأطفال؛ من خلال خدمة ‫تطبيق الترشيح “.

وشرحت الهيئة خطوات طلب الحجب أو رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية من خلال تطبيق ” ترشيح ” السعودية، مشيرة الى أن خدمة الترشيح الوطنية لا تشترط أي معلومات خاصة من مقدمي طلبات الحجب.