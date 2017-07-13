" هيئة الاتصالات " تطالب مستخدمي ‫الإنترنت بالإبلاغ عن المواقع الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

” هيئة الاتصالات ” تطالب مستخدمي الإنترنت بالإبلاغ عن المواقع الإباحية
جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، من خلال تطبيق ” الترشيح ” .
وقالت الهيئة عبر حسابها على ” تويتر “: “ ندعو مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال؛ من خلال خدمة تطبيق الترشيح “.
وشرحت الهيئة خطوات طلب الحجب أو رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية من خلال تطبيق ” ترشيح ” السعودية، مشيرة الى أن خدمة الترشيح الوطنية لا تشترط أي معلومات خاصة من مقدمي طلبات الحجب.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 3 ساعات
انتوا الي تبلغون من حن
انتوا ادرى🤗