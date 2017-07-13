منظمة التعاون الاسلامي تطالب برفع العقوبات عن السودان - صحيفة صدى الالكترونية

منظمة التعاون الاسلامي تطالب برفع العقوبات عن السودان
طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن السودان بصورة نهائية في الموعد الجديد المقترح من جانبها في أكتوبر .
وأكدت الأمانة العامة أن القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية التي كان آخرها القرار الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الرابعة والأربعين التي انعقدت في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان،خلال الفترة من 10 ـ 11 يوليو 2017م ، بعنوان التضامن مع السودان، ظلت تطالب الإدارة الأمريكية برفع هذه العقوبات الجائرة, وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في الالتزام بتعهداته الثنائية مع الولايات المتحدة عبر تطبيق المسارات المتفق عليها والتزاماته الإقليمية والدولية في هذا الصدد .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 4 ساعات
كل تلك العقوبات المفروضة على السودان من أمريكا ليست بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى وانما للضغط حتى ينتزع إقليم دارفور من السودان الشقيق لن ترضى أمريكا عن السودان حتى تنتزع منه إقليم دارفور كما انتزعت جنوب السودان منه وتقدر مساحته بخمس مساحة السودان وتبلغ 494.180 كيلومترا مربعا (ما يعادل مساحة إسبانيا). متمردو دارفور الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن الوطن الأم السودان ومدعومين من أمريكا وبعض الدول العربية مع الاسف بتوجيهات أمريكية وكانت وزارة المعادن في السودان قد أعلنت في العام 2013 عن انطلاق استكشاف الماس في أربعة مواقع بالبلاد تشمل شرق وغرب ووسط السودان ومنها إقليم دارفور كما يتواجد الذهب فى ولاية جنوب دارفور كما يتواجد اليورانيوم مع حدود تشاد كان كشف الدكتور عبدالباقي الجيلاني وزير المعادن عن وجود الذهب واليورانيون والماس ووصف الوزير في مقابلة مع راديو دبنقا اقليم دارفور بالكنغو الديمقراطية المصغرة في اشارة الى المعادن والثروات بها والإتفاق على فتح مكتب وتخصيص فريق جولوجي لتحديد مواقع المعادن بولاية غرب دارفور.