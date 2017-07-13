منظمة التعاون الاسلامي تطالب برفع العقوبات عن السودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن السودان بصورة نهائية في الموعد الجديد المقترح من جانبها في أكتوبر .

وأكدت الأمانة العامة أن القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية التي كان آخرها القرار الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الرابعة والأربعين التي انعقدت في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان،خلال الفترة من 10 ـ 11 يوليو 2017م ، بعنوان التضامن مع السودان، ظلت تطالب الإدارة الأمريكية برفع هذه العقوبات الجائرة, وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه السودان في الالتزام بتعهداته الثنائية مع الولايات المتحدة عبر تطبيق المسارات المتفق عليها والتزاماته الإقليمية والدولية في هذا الصدد .