بالصور.. أشخاص عاديون وتشابهم الكبير بمشاهير عرب - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أشخاص عاديون وتشابهم الكبير بمشاهير عرب
ظهر عدد من أشخاص لا يمكنك التفرقة بينهم وبين مشاهير نعرفهم وكأنهم صورة طبق الأصل منهم ، حيث حازت الشابة المغربية إيمان، على إعجاب الكثيرين الذين تابعوها، عبر حسابها بموقع الصور «انستغرام»، وذلك بسبب التشابه الكبير الذي يربطها بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
ويعد الفنان تامر حسني من أكثر الفنانين الذين تربطهم ملامح واحدة مع أشخاص عاديين، منهم الشاب اللبناني إلكسندر الحاج، الذي يملك نفس تسريحة الشعر ونفس لحية ونظرة عين نجم الجيل.
وتشبه الفتاة العراقية سارة، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى حد كبير، حيث تمتلك نفس ملامحها. كما تعتمد نفس طريقة المكياج التي تعتمدها هيفاء، ولعل هذا الشبه الكبير أصبح واضحا للجميع بعد أن أجرت الفتاة العراقية عملية تجميل في أنفها.
وفي إحدى حفلات الفنان محمد عبده التي أقيمت في دبي، ظهرت شبيهة الفنانة الكويتية شمس، التي اعتمدت نفس قصة الشعر والمكياج.
ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو لفتاة أخرى تشبهها على حسابها بموقع انستغرام، وعلقت عليه، قائلة: «أحد يقنعني إن هذي البنت مو أنا، يا عمي والله الموضوع يخوف إن الناس تتحول شبهك وتصرفاتهم تنحسب عليك، يا رب ساعدني ما أطيح بمصيبة بسبب ها الناس مستحيل».
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا من الفنانات اللاتي لهن فتيات يحملن نفس ملامحهن على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، والتي أطلقت على نفسها شبيهة إليسا، لتنال بهذا اللقب على متابعة الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها.
واكتشف الفنان أحمد حلمي شبيهه السعودي من خلال حسابه بموقع «تويتر»، حيث لاحظ أن أحد متابعيه الذي يدعى فيصل صقر يشبهه كثيرا، فقام بالتعليق على صورته وإخباره بالأمر، مما أسعد المهندس السعودي كثيرا.
وتعرفت الفنانة غادة عبد الرازق على شبيهتها عن طريق الصدفة، حيث نشرت المطربة الشعبية المصرية بوسي صورة تجمعها بإحدى صديقاتها على موقع «انستغرام»، ليلاحظ الجمهور الشبه الكبير الذي يجمعها بالفنانة غادة عبد الرازق وخاصة في نظراتها.
نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بشاب يشبهه إلى حد كبير، الأمر الذي جعل متابعيه يظنون أنه شقيقه، إلا أنه أخبرهم أنه يدعى أحمد ولا يمت له بأي صلة سوى أنه يشبهه.
أما شبيهة النجمة شما حمدان فليس بشخص غريب عنها، فهو شقيقها، ونشرت الفنانة صورته إلى جانب صورتها في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، ليلاحظ متابعيها التشابه الكبير بينهما، ولكن سرعان ما أزالت الفنانة الصورة دون أي أسباب.
ويبدو أنه ليس فقط البنات من يرغبن أن يسرن شبه الـ”مشاهير”، حيث أجرى شاب العديد من عمليات التجميل بتكلفة 18 ألف دولار حتى يصبح شبه الفنانة السورية أصالة.
وعثر الفنان الفلسطيني محمد عساف على شبيهه الشاب إبراهيم الحاج في نفس مدينته غزه، الأمر الذي يضعه في الكثير من المواقف المحرجة بسبب ظن الكثيرين أنه الفنان الشهير، حتى أنه اضطر ذات مرة تغيير الطريق الذي كان يسلكه بسبب مطاردة أطفال له قائلين: «عساف عساف».
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه هههههههه
يخلق من الشبهه ار٤٠ بعين🤗🤗
بالنسبة لشمس
قلبوها تريقة عليها هي وخوها
واشتغلت الفوتوشوبات
وطرطعو بالبنيه😡😡😡
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عمومآ بليز ياشباب
لاحد يشبهني ولا ابي اشبهه احد
رجاء كل بير تلزم ماها🤗🤗🤗
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9278 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لقيت ٢
باقي لي ٣٨نسخه
حول العالم لازم القايهم 😊👊
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لقيت كثير شكلي خلصتهم
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
من يشبهك يامل من الممثلات او المشهورات او اي وحده ؟
بصراحه انا يشبهني حياة صدام حسين الله يرحمه بنسبة كبيره
الشنب والعيون نوعا ما والحواجب ومتانة الوجه
يعني كثير اللي يقول كذا عني
مع اني اعرف ان البنات مايبون اللي له شنب ،، يبون اللي مالط شنبه
ولحيته ويتدهن بالنيفيا والكريمات ، لكن حيل الله اقوى
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
من يشبهك يامل من الممثلات او المشهورات او اي وحده ؟
بصراحه انا يشبهني حياة صدام حسين الله يرحمه بنسبة كبيره
الشنب والعيون نوعا ما والحواجب ومتانة الوجه
يعني كثير اللي يقول كذا عني
مع اني اعرف ان البنات مايبون اللي له شنب ،، يبون اللي مالط شنبه
ولحيته ويتدهن بالنيفيا والكريمات ، لكن حيل الله اقوى
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه يا برق اشك في كلامك
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه يالفهد تشك ؟
والله ماجاك الا الصدق 😗😗😗
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
الفهد نسيت أقول لك
لو بكذب كان دورت واحد اطرق مزيون وقلت يشبهني
صح والا لا ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة
امزح اعتذر يا غالي
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت يافهد تشبه من خلنا نتخيل أشكال بعض يمكن نفلها اليوم هنا طقطقي😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة
اشبه ابوي ههههههه وابوي يشبه جدي قم بس قم
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 1 ساعة
انا بصراحه يشبهوني على دينا بطمه الفقمه
هههههههههه امزح انا شببهتي من الفنانات شسمها زهره عرفات
بس انا مشكلتي نحيفه حييييييل
ارفقوا صورتي ياصدى مع هالصفه
امل زمان قبل سنه قالت لي يشبهونها على راناالابيض وهي تقول لا ماشوف نفسي ااشبهها بس الناس يقولون زيها
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 1 ساعة
برق كذاب
نفس تحسين بك السوري تراه
خخخخخخخ
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت ياقم
من تشبه
بالله نبا الصدق
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 1 ساعة
امل ابتس انتي من تشبهين ؟
ورويزا من تشبه ؟؟؟؟ ياخوفي يارويزا انك تشبهين حياة الفهد 😷😷😷
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 1 ساعة
قم احس انك زي بابا فرحان خخخخخ ياولدي
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 1 ساعة
لاوالله تراني مملوحه
بس سمراء شوي واشبه زهره عرفات
اما حياة الفهددددد ههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 1 ساعة
حياة الفهد اشوى من فقمه ههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 60 دقيقة
ههههه
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 60 دقيقة
والله اني ماشوف أشبه احد بس مرا واحد شافني مرسم وصادني بمناسبه بس ويقول هلا هلا براشد الماجد😂😂خبري عليها من فتره😂😂😂 الحين يمكن عبد الكريم عبد القادر😂😂😂😂😂😂😂😂بطني
برق[ عدد التعليقات: 10141 ] نشر منذ 59 دقيقة
روزا
واسووومه من تشبه ؟؟؟ اتوقع تشبه فوزيه الدريع بالفكر والشكل 🤣🤣🤣
رانا الأبيض ؟؟؟؟؟ منهي رآنا الابيض هذي ؟؟ منهي بنته ؟؟؟ ومن اي العرب ؟؟
🤔🤔 وتسيف نشوف صورتها ؟ 🤔🤔🤔
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 55 دقيقة
قم بي قم
ترى كلام الناس هو الصح
الواحد مايحكم على نفسه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 55 دقيقة
اهم شي لايكون ابراهيم الصلال
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 54 دقيقة
ياولدي اجل 😂😂😂😂😂😂😂 طيب يادرباويه
عاد بصراحه أفتكر زهره عرفات أدوارها دايم مع ابراهيم الحربي كنت خاق عليها زمان الحين بدت تكرمش😖😣
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 53 دقيقة
اسومه ماقالت لي ولا كان علمتكم خخخخخخخخخ
انا صرت فضيحه ههههههههههه
رنا الابيض ممثله سوريه بس ماهي مشهوره وجد
قوقل يطلعها يابدوي
تسيف ماتفهم وتقول انك دارس ومتعلم
تبا تلهدني مثل حميد جعله الماحي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 50 دقيقة
ههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 49 دقيقة
القرني
اعرف شكله مايحتاج نشبهه هههههههه
دانه اين انتي وين شبيهتك ع ارض المعموره
الفهد اعترف من يشبهك
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 48 دقيقة
يافهد عجل علينا نبي نتخيلك🔮😂😂😂
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 48 دقيقة
عجبني لقب الدرباويه بحطه مع اسمي من الان
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههه يا درباويه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 45 دقيقة
وانتي بتصدقين كل اللي بيقولون لك عن اشكالهم
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 44 دقيقة
سكنهم مساكنهم👿
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 39 دقيقة
امين
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 38 دقيقة
الفهد
عادي ترى الناس تتشابه
واللي يبي يكذب تلقاه يختار اطلق واحد ويقول اشبهه
وليش الكذب اصلا مالموضوع الا تشويق وفرفشه فقط لاغير
الدرباويه روزا[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 35 دقيقة
ابا اقول لااسومه
برق شبهتس ع فوزيه الدريع شكلا ومضمونا
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 28 دقيقة
اهنيك يادرباويه على ألقب انا اشهد🤣😂🤣
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههه
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههه ههههههههه
انا احلى منكم كلكم😂😂😂