بالصور.. أشخاص عاديون وتشابهم الكبير بمشاهير عرب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ظهر عدد من أشخاص لا يمكنك التفرقة بينهم وبين مشاهير نعرفهم وكأنهم صورة طبق الأصل منهم ، حيث حازت الشابة المغربية إيمان، على إعجاب الكثيرين الذين تابعوها، عبر حسابها بموقع الصور «انستغرام»، وذلك بسبب التشابه الكبير الذي يربطها بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ويعد الفنان تامر حسني من أكثر الفنانين الذين تربطهم ملامح واحدة مع أشخاص عاديين، منهم الشاب اللبناني إلكسندر الحاج، الذي يملك نفس تسريحة الشعر ونفس لحية ونظرة عين نجم الجيل.

وتشبه الفتاة العراقية سارة، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى حد كبير، حيث تمتلك نفس ملامحها. كما تعتمد نفس طريقة المكياج التي تعتمدها هيفاء، ولعل هذا الشبه الكبير أصبح واضحا للجميع بعد أن أجرت الفتاة العراقية عملية تجميل في أنفها.

وفي إحدى حفلات الفنان محمد عبده التي أقيمت في دبي، ظهرت شبيهة الفنانة الكويتية شمس، التي اعتمدت نفس قصة الشعر والمكياج.

ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو لفتاة أخرى تشبهها على حسابها بموقع انستغرام، وعلقت عليه، قائلة: «أحد يقنعني إن هذي البنت مو أنا، يا عمي والله الموضوع يخوف إن الناس تتحول شبهك وتصرفاتهم تنحسب عليك، يا رب ساعدني ما أطيح بمصيبة بسبب ها الناس مستحيل».

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا من الفنانات اللاتي لهن فتيات يحملن نفس ملامحهن على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، والتي أطلقت على نفسها شبيهة إليسا، لتنال بهذا اللقب على متابعة الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها.

واكتشف الفنان أحمد حلمي شبيهه السعودي من خلال حسابه بموقع «تويتر»، حيث لاحظ أن أحد متابعيه الذي يدعى فيصل صقر يشبهه كثيرا، فقام بالتعليق على صورته وإخباره بالأمر، مما أسعد المهندس السعودي كثيرا.

وتعرفت الفنانة غادة عبد الرازق على شبيهتها عن طريق الصدفة، حيث نشرت المطربة الشعبية المصرية بوسي صورة تجمعها بإحدى صديقاتها على موقع «انستغرام»، ليلاحظ الجمهور الشبه الكبير الذي يجمعها بالفنانة غادة عبد الرازق وخاصة في نظراتها.

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بشاب يشبهه إلى حد كبير، الأمر الذي جعل متابعيه يظنون أنه شقيقه، إلا أنه أخبرهم أنه يدعى أحمد ولا يمت له بأي صلة سوى أنه يشبهه.

أما شبيهة النجمة شما حمدان فليس بشخص غريب عنها، فهو شقيقها، ونشرت الفنانة صورته إلى جانب صورتها في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، ليلاحظ متابعيها التشابه الكبير بينهما، ولكن سرعان ما أزالت الفنانة الصورة دون أي أسباب.

ويبدو أنه ليس فقط البنات من يرغبن أن يسرن شبه الـ”مشاهير”، حيث أجرى شاب العديد من عمليات التجميل بتكلفة 18 ألف دولار حتى يصبح شبه الفنانة السورية أصالة.

وعثر الفنان الفلسطيني محمد عساف على شبيهه الشاب إبراهيم الحاج في نفس مدينته غزه، الأمر الذي يضعه في الكثير من المواقف المحرجة بسبب ظن الكثيرين أنه الفنان الشهير، حتى أنه اضطر ذات مرة تغيير الطريق الذي كان يسلكه بسبب مطاردة أطفال له قائلين: «عساف عساف».