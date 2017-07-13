⁠⁠⁠⁠⁠" سي إن إن " تنشر تسجيلاً للرئيس الأمريكي توضح تودده للنظام الروسي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نشرت شبكة ” سي إن إن ” الأربعاء تسجيل فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو فيه وهو يتحدث بحماسة إلى الملياردير أراس أغالاروف ونجله المغني أمين وروب غولدستون ويبدو ترامب في التسجيل وهو يثني على أسرة أغالاروف قائلا إنهم ” أكثر الناس نفوذا في كل أنحاء روسيا “.

كما أعرب عن الأمل في أن تساهم مسابقة ملكة جمال الكون التي نقلها إلى روسيا ذلك العام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقول ترامب في التسجيل ” إنه بلد عظيم فعلا ، ويتمتع بنفوذ كبير، لكن علاقتنا معه ليس بالعظيمة وأقول إن هذا يمكن أن يساعد العلاقات فعلا ” .

ونشر دونالد ترامبى هو النجل الأكبر للرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي سلسلة مراسلات إلكترونية مع غولدستون رحب فيها بشدة بإمكان حصوله على ” معلومات حساسة جدا وعلى مستوى رفيع” تندرج في إطار ” دعم الحكومة الروسية لترامب ” ويمكن أن تسبب إحراجا للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.