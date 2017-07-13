جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن نتائج قبول طلاب الثانوية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الخميس، نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ، وكشفت أن النسبة المركبة المطلوبة للقبول بلغت 89، وحددت الجامعة النسبة المركبة المطلوبة للقبول باحتساب 20% من نتيجة الشهادة الثانوية، و30% من نتيجة اختبار القدرات العامة، و50% من نتيجة الاختبار التحصيلي؛ بحيث تجمع حصيلة هذه الأوزان في درجة مركبة واحدة، وتم بناء على ذلك قبول كل مَن حصل على درجة مركبة (89) أو أكثر.

وكانت الجامعة قد بدأت استقبال طلبات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية عن طريق الإنترنت، يوم الأربعاء 12 رمضان، ولمدة 9 أيام، انتهت يوم الخميس 20 رمضان 1438هـ؛ وذلك من خلال موقع إدارة القبول.

واشترطت الجامعة للقبول فيها أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو نظام المقررات (علوم طبيعية) لهذا العام 1438هـ أو العام الماضي 1437هـ،، وأن يكون الطالب قد دخل اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية؛ حيث يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها هذا العام 1438هـ أو العامين السابقين عليه، كما اشترطت دخول الطالب الاختبار التحصيلي لهذا العام 1438هـ أو العام السابق عليه 1437هـ، كما يشترط ألا يكون الطالب قد سبقت له الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو البرامج التابعة لها.

وهنّأ مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان، الطلابَ المقبولين؛ مشيراً إلى أن الجامعة تسعى في كل عام لاستقطاب الطلاب المتميزين دراسياً، والذين يتمتعون بقدرات عالية تؤهلهم للنجاح والتفوق في الجامعة؛ مؤكداً أن الإعلان المبكر للنتائج ينطلق من حرص الجامعة على التميز في جميع أعمالها، ورغبتها في إتاحة الفرصة للطلاب وأسرهم للاستفادة من الإجازة الصيفية، ومساعدة الطلاب في اتخاذ القرار المناسب لدراستهم الجامعية.

وأوضح أن النتائج تم إعلانها على موقع إدارة القبول في الجامعة www.kfupm.edu.sa/admissions، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى الطلاب المتقدمين.