" صاعقة رعدية " تصدم والد عروس يوم زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شهد حفل زفاف فتاة كندية أحداث مٌثيره حيث انه بعد ان كان الطقس حارًا ومُشمسًا للغاية، انقلب رأسًا على عقب، فما إن عُقد القران وبدأ الحفل إلا وبدأت حالة الطقس تتغير فأخذت الغيوم تغطي السماء والبرق يضيء المكان بين الحين والآخر.

بدأ والد العروس، جي بي ناديو، الإدلاء بخطبته في حفل الزفاف، وأخذ يوجه الكلام إلى زوج ابنته، ويخبره عن حظه الجيد لزواجه منها، ليتفاجأ بابنته تنظر إليه وعلامات الصدمة تبدو على وجهها، حيث كانت صاعقة رعدية تضيء خلفه تمامًا، حتى أنارت جميع جسده، إلا أنه ظل مصرًا على إكمال خطبته.

وبحسب ما قاله والد الفتاة لقنوات إعلامية ، فإنه شعر كما لو أنه صُعق من الكهرباء، موضحًا أنه لم يتأذ أبدًا، فلم يسقط على الأرض ميتًا، كما تخيل المدعون للزفاف، وكل ما حدث له فقط هو أن ظهرت علاقة حرق صغيرة على إصبعه.

ولم تكن الصاعقة الرعدية التي أصابت والد العروس هي الشيء الوحيد السيئ الذي حدث في زفافها، إذ أخذت الأمطار تتساقط حولها، رغم أن الضيوف كانوا يستمتعون بالشمس الساطعة، ليتفاجأوا بالأمطار الشديدة تسقط عليهم، وليس حولهم مخبأ سوى خيمة كانت معدة من قبل في مكان الحفل الذي أقيم في بستان التفاح الخاص بهم، والواقع في مدينة وودستوك بمقاطعة نيو برونزويك.