" صاعقة رعدية " تصدم والد عروس يوم زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

” صاعقة رعدية ” تصدم والد عروس يوم زفافها
شهد حفل زفاف فتاة كندية أحداث مٌثيره حيث انه بعد ان كان الطقس حارًا ومُشمسًا للغاية، انقلب رأسًا على عقب، فما إن عُقد القران وبدأ الحفل إلا وبدأت حالة الطقس تتغير فأخذت الغيوم تغطي السماء والبرق يضيء المكان بين الحين والآخر.
بدأ والد العروس، جي بي ناديو، الإدلاء بخطبته في حفل الزفاف، وأخذ يوجه الكلام إلى زوج ابنته، ويخبره عن حظه الجيد لزواجه منها، ليتفاجأ بابنته تنظر إليه وعلامات الصدمة تبدو على وجهها، حيث كانت صاعقة رعدية تضيء خلفه تمامًا، حتى أنارت جميع جسده، إلا أنه ظل مصرًا على إكمال خطبته.
وبحسب ما قاله والد الفتاة لقنوات إعلامية ، فإنه شعر كما لو أنه صُعق من الكهرباء، موضحًا أنه لم يتأذ أبدًا، فلم يسقط على الأرض ميتًا، كما تخيل المدعون للزفاف، وكل ما حدث له فقط هو أن ظهرت علاقة حرق صغيرة على إصبعه.
ولم تكن الصاعقة الرعدية التي أصابت والد العروس هي الشيء الوحيد السيئ الذي حدث في زفافها، إذ أخذت الأمطار تتساقط حولها، رغم أن الضيوف كانوا يستمتعون بالشمس الساطعة، ليتفاجأوا بالأمطار الشديدة تسقط عليهم، وليس حولهم مخبأ سوى خيمة كانت معدة من قبل في مكان الحفل الذي أقيم في بستان التفاح الخاص بهم، والواقع في مدينة وودستوك بمقاطعة نيو برونزويك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 4 ساعات
خيبكم الله ،،،
,, هذي هي الأجواء الزينه والرحمه والبركه , ولكنكم تكفرون باالنعمه وتقلبون حقائق الأمور وتدعون الويل والثبور .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه ههههههههه
تحااااشروا فالخيمة
اللحمه فاللحمه
ويازين اللمه🤗🤗🤗
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 36 دقيقة
😂😂😂😂😂😂
واحدة عايزة تحتفل بعيد ميلاد جوزها .. عملت له مفاجأة ..
حجزت تذكرتين في كازينو مشهور في شارع الهرم ..
أول ما دخل جوزها البيت .. قالت له : كل سنة وإنت طيب يا حبيبي .. غمض عينيك .. راح مغمض .. أدته بوسة .. وحطت التذكرتين في إيده .. قال لها : إيه ده يا حبيبتي ؟ .. ردت : ده أجمل يوم في حياتي .. لازم نحتفل بيه بشكل مختلف .. نروح مكان جديد عمرك ما شوفته ..
أول ما وصلوا .. ونزلوا من التاكسي .. فتح الحارس باب الكازينو وقال : أهلاً وسهلاً أستاذ محمود ..
مراته : يعرفك منين البواب ؟ الزوج : لا يا روحي أوعي يروح فكرك لبعيد .. ده كان معايا في المدرسة .. شوفتي الزمن عمل فيه إيه ؟ ..
أول ما دخلوا قابلهم جرسون : أهلاً محمود باشا .. مشروبك العادي صح ؟ ..
الزوجة : وده كمان يعرفك ؟
الزوج : لا يا حياتي أوعي يروح فكرك لبعيد .. ده كان معايا في فريق الكورة في الجامعة ..
جه جرسون تاني : يا مرحب بالأستاذ محمود .. ترابيزتك فاضية .. إتفضل ..
الزوجة إتجننت : وكمان ليك ترابيزة ؟ ..
الزوج : لا يا عمري أوعي يروح فكرك لبعيد .. ده كان صديقي في الجيش وعايز يكرمني ..
الزوجة : خلاص .. مش قاعدة في المكان الزفت ده .. يالا نروح البيت .. وقامت خارجة .. خرج جوزها وراها .. وقفت تاكسي .. أول ما ركبوا ..
السواق ضحك .. مساء الفل يا محمود بيه .. إيه اللي حصل ؟ ذوقك في الحريم زي الزفت الليلة دي .. مالقيتش غير دي ؟ .. المهم .. تحب نروح نفس الفندق ولا نطلع المطعم ؟
بيقولوا جنازته كانت رهيبة….. 😃😃😜
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 18 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 11 دقيقة
على القصه يا القرني رهيبه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 11 دقيقة
اما العروسه تحمد ربها مطر وابوها ماجاه شي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 10 دقائق
اما الاستاذ محمود ليلته مطينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 10 دقائق
ونهاره ابيض
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 10 دقائق
وسنينه سودا