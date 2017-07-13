بالصور.. طلاب الأندية الموسمية بالرياض يصممون دليل سياحي لمحافظة الدرعية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

استأنفت الأندية الموسمية وأندية الحي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنشطتها وبرامجها للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية, ضمن برنامج (إجازتي) وذلك تحت شعار صيفك سعيد ووقتك مفيد بعد التوقف خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

حيث أقام نادي السويدي الموسمي برنامجاً ثقافياً حركياً أطلق عليه مسمى (الشفرة) بحيث يعتمد على الذكاء وسرعة البديهة ويتم توزيع شفرات على المتسابقين ويبدأ التنافس وفك الشفرات من خلال الأسئلة وذلك بهدف زرع روح التنافس من خلال المسابقات الحركية و الاعتماد على النفس في حل المشكلات.

كما أقام النادي برنامج (حامض حلو) قسم فيه الطلاب إلى مجموعة من الواحات، تقدم كل واحة طبق فواكه ومجموعة من العصيرات بطريقة إبداعية ، وألوان جذابة ويتشارك فيها جميع طلاب الواحة وذلك لغرس قيمة التعاون والتعريف بفوائد الفواكه و التدريب على تسويق المنتجات .

كما قامت اللجنة السياحية في نادي زهير بن سليم الموسمي بعمل دليل للسياحة في الدرعية وذلك لتعريف الطلاب بأبزر معالم السياحة في محافظة الدرعية وتعريف الطلاب بها وجهود حكومة المملكة في الاهتمام بأول عاصمة سعودية .

وقد حرص الطلاب على المشاركة في إعداد هذا الدليل اظهروا فيه إبداعهم وتميزهم .

من جهته ذكر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع أن هذه البرامج تخلق جو المتعة والفائدة لدى الأبناء وفيها استغلال لأوقات الفراغ بما يستفيد منه الناشئة لصقل مواهبهم ولحماية أفكارهم ولتعزيز روح المواطنة لديهم داعيا جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات لإشراك أبنائهم في هذه الأندية .