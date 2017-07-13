" الإنذار المبكر ": رياح نشطة وأتربة مثارة في 3 مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

” الإنذار المبكر “: رياح نشطة وأتربة مثارة في 3 مناطق
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، بدأت صباح اليوم، وتستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء الخميس.
ففي الرياض، بدأت الحالة في الثامنة والربع صباحاً، وتتواصل 9 ساعات، أما في القصيم وحائل فقد بدأت في العاشرة صباحاً، وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم.
وعن وصف الحالة المناخية قال النظام التابع لهيئة الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
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