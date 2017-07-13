قوات أمريكية لمواجهة داعش بالرقة في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صرح متحدث عسكري أميركي، أمس الأربعاء أن مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا.

وأوضح الكولونيل راين ديلون متحدث عسكري أميركي إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة، ويؤدون مهمة ” مشورة ومواكبة ” لمقاتلي قوات سوريا الديموقراطية الذين يتصدون لداعش.

وأشار ديلون إلى أنهم لا يقاتلون بشكل مباشر، بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية، لكنهم أقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الأميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.