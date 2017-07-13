فتاة تُدرب بقرة على القفز والركض كخيل مُدرب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها تمكنت هانا سيمسبون من تدريب بقرة على القفز والركض بسرعة كخيل مدرب بمهارة.

وقالت هانا من مزرعة إنفركارجيل في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلند ، أن الفكرة بدأت منذ عيد ميلادها الـ18، حيث تم أخبارها أن الحصان أو المهر سيكون مكلفًا للغاية، ولهذا السبب قرر شقيقها رهانها على ركوب البقرة “ ليلاس ” بدلًا من الحصان، ومن هنا بدأت علاقتهما تزدهر.

واضافت هانا ، أن البقرة البنية السويسرية هي “ أفضل صديق لها ”، كما أنها تتشارك معها صور السيلفي بكل فخر.

في هذه الأيام، هانا وليلاس تتدربان بشكل دوري ويومي، وتتعلم البقرة القفز عبر الحواجز لتصبح أكثر مهارة من الأحصنة نفسها.