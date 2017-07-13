أجهزة علاج انقطاع التنفس أثناء النوم لا تقلل الإصابة بالسكتة الدماغية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن استخدام جهاز تنفس لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم قد تساعد في الحصول على الراحة ليلا أثناء النوم، ولكنها قد لا تقلل من خطر الموت من السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

وبالنظر لبيانات مأخوذة من 10 تجارب سريرية، وجد الباحثون أن مخاطر مرضى انقطاع التنفس تظل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفاة كما هي حتى في حال استخدامهم أجهزة تساعدهم على التنفس ليلا أثناء النوم .

وافترضت الممارسة الطبية أنه نظرا لانقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يزيد فرص ضغط الدم المرتفع والتهاب الدم وجعله أكثر سمكا و لزوجة ، و علاج ذلك يجب أن يقلل فرص إصابة الإنسان بمشاكل فى القلب .

فقد أظهرت الدراسة التي عكفت على تحليل ما يقرب من 7.300 شخص يعانون من توقف التنفس أثناء النوم ،عدم وجود علاقة بين استخدام الأجهزة لتحسين التنفس وتخفيض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة .