" غازكو " تطلق أسطوانات منزلية بالأسواق قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

” غازكو ” تطلق أسطوانات منزلية بالأسواق قريباً
تبدأ شركة الغاز الأهلية ” غازكو ” إطلاق أسطوانات منزلية خفيفة وقوية لمنتج عالي الجودة في أسواق المملكة قريباً.
وأوضحت ” غازكو “، عبر تغريدة لها اليوم على حسابها في ” تويتر “: استجابةً لطلب عملائنا لتوفير أسطوانات خفيفة تناسب احتياجاتهم، نعمل حالياً على إلاطلاق التجريبي لمنتج عالي الجودة في أسواق المملكة قريباً.
صوت الوطن[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب والقديم تبدلونه بالجديد دون دفع الفرق …؟
الشركة سبق ان لها موقف سابق باعت على الناس رأس الغاز الآمن للأسطوانات القديمة . وتعطلت تلك الرؤوس رغم أن سعرها 35 ريال . وهذا هدر للأموال ..!!
والآن تعلن عن أسطونات خفيفة وآمنه ..!!! عجيب والاسطونات الجديدة التي باعتها قبل ثلاث سنوات اين هي ..؟