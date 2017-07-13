" غازكو " تطلق أسطوانات منزلية بالأسواق قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تبدأ شركة الغاز الأهلية ” غازكو ” إطلاق أسطوانات منزلية خفيفة وقوية لمنتج عالي الجودة في أسواق المملكة قريباً.

وأوضحت ” غازكو “، عبر تغريدة لها اليوم على حسابها في ” تويتر “: استجابةً لطلب عملائنا لتوفير أسطوانات خفيفة تناسب احتياجاتهم، نعمل حالياً على إلاطلاق التجريبي لمنتج عالي الجودة في أسواق المملكة قريباً.