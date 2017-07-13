 " غازكو " تطلق أسطوانات منزلية بالأسواق قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

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” غازكو ” تطلق أسطوانات منزلية بالأسواق قريباً

” غازكو ” تطلق أسطوانات منزلية بالأسواق قريباً
طلال الغامدي(صدى):

تبدأ شركة الغاز الأهلية ” غازكو ” إطلاق أسطوانات منزلية خفيفة وقوية لمنتج عالي الجودة في أسواق المملكة قريباً.

وأوضحت ” غازكو “، عبر تغريدة لها اليوم على حسابها في ” تويتر “: استجابةً لطلب عملائنا لتوفير أسطوانات خفيفة تناسب احتياجاتهم، نعمل حالياً على إلاطلاق التجريبي لمنتج عالي الجودة في أسواق المملكة قريباً.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات

طيب والقديم تبدلونه بالجديد دون دفع الفرق …؟
الشركة سبق ان لها موقف سابق باعت على الناس رأس الغاز الآمن للأسطوانات القديمة . وتعطلت تلك الرؤوس رغم أن سعرها 35 ريال . وهذا هدر للأموال ..!!
والآن تعلن عن أسطونات خفيفة وآمنه ..!!! عجيب والاسطونات الجديدة التي باعتها قبل ثلاث سنوات اين هي ..؟

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