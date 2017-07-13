دراسة: عدم لعب الطفل يتسبب في قصر نظره - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: عدم لعب الطفل يتسبب في قصر نظره
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يقضون وقتا أقل في الخارج ولا يلعبون قدرا كافيا من الألعاب الرياضة غالبا ما يعانون من قصر النظر.
وأظهرت الدراسة – وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية – أن هؤلاء الأطفال يكون لديهم مستويات أقل من فيتامين د ومؤشر أعلى لكتلة الجسم.
وكان خبراء قد قالوا في وقت سابق إن نصف سكان العالم سيعانون من هذه الظاهرة في غضون 30 عاما – لا سيما في ظل قضاء الأطفال وقتا اقل في الضوء الطبيعي ونظرهم في الشاشات الاليكترونية لوقت أطول.. ونصحت الدراسة الجديدة الأطفال باللعب في الأماكن المفتوحة لمدة 15 ساعة اسبوعيا.
من جانبها ، قالت الدكتورة كارولين كليفير المشرفة على الدراسة في مركز ايراسموس الطبي في روتردام: إن “نمط الحياة في بداية الشباب يرتبط بشكل كبير ببداية قصر النظر”.
وأضافت أن ” عدم الخروج وإجراء الكثير من الأعمال في المنزل سيزيد كثيرا من خطر هذه الإصابة “.. ويعاني من قصر النظر شخص من بين ثلاثة في المملكة المتحدة.
و لم يعرف بعد السبب الواضح لذلك، غير أنه من المعتقد أنه نتيجة لمزيج من العوامل الوراثية والبيئية التي تحدث خللا في التطور الطبيعي للعين.
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