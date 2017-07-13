دراسة: عدم لعب الطفل يتسبب في قصر نظره - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يقضون وقتا أقل في الخارج ولا يلعبون قدرا كافيا من الألعاب الرياضة غالبا ما يعانون من قصر النظر.

وأظهرت الدراسة – وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية – أن هؤلاء الأطفال يكون لديهم مستويات أقل من فيتامين د ومؤشر أعلى لكتلة الجسم.

وكان خبراء قد قالوا في وقت سابق إن نصف سكان العالم سيعانون من هذه الظاهرة في غضون 30 عاما – لا سيما في ظل قضاء الأطفال وقتا اقل في الضوء الطبيعي ونظرهم في الشاشات الاليكترونية لوقت أطول.. ونصحت الدراسة الجديدة الأطفال باللعب في الأماكن المفتوحة لمدة 15 ساعة اسبوعيا.

من جانبها ، قالت الدكتورة كارولين كليفير المشرفة على الدراسة في مركز ايراسموس الطبي في روتردام: إن “نمط الحياة في بداية الشباب يرتبط بشكل كبير ببداية قصر النظر”.

وأضافت أن ” عدم الخروج وإجراء الكثير من الأعمال في المنزل سيزيد كثيرا من خطر هذه الإصابة “.. ويعاني من قصر النظر شخص من بين ثلاثة في المملكة المتحدة.

و لم يعرف بعد السبب الواضح لذلك، غير أنه من المعتقد أنه نتيجة لمزيج من العوامل الوراثية والبيئية التي تحدث خللا في التطور الطبيعي للعين.