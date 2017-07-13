الوحدة السوري يشكو مهاجم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السوري، التقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي كرة القدم ” فيفا ” ضد الظفرة الإماراتي، ولاعبه السابق عمر خربين، والمنتقل حديثاً لصالح الهلال.

وكلف الوحدة السوري، محاميين أجانب متخصصين في شئون خلافات الأندية مع اللاعبين، من أجل الحصول، على قيمة الـ 20 %، من قيمة أي عقد جديد للاعب حتى نهاية عام 2021.

وانتقل خربين من الوحدة السوري للظفرة الإماراتي، بعقد يمتد لـ 5 مواسم، مقابل مليون دولار، سدد الفريق الإماراتي نص المبلغ كاش، وقسط النصف الأخر على 5 سنوات، تنتهي عام 2021، على أن يحصل بطل سوريا على قيمة الـ 20 %، من قيمة أي عقد جديد للاعب حتى نهاية عام 2021.