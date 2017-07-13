تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أظهرت تقديرات أولية نشرتها شركة الأبحاث والاستشارات الأميركية ” غارتنر ” أنه ا ستمرت مبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية بالتراجع في الربع الثاني من 2017، إلا أنها اظهرت مؤشرات بالاستقرار بحسب أرقام نشرها الأربعاء متتبعون لحركة السوق ، تم شحن 61,1 مليون حاسوب شخصي في الربع الثاني من 2017 بتراجع 4,3 بالمئة عن الفترة نفسها من 2016 .

ويقول مدير الابحاث في ” اي دي سي ” جاي تشو في بيان أنه ” وسط عدم التوازن في توجهات السوق في مختلف المناطق، فإن السوق العالمية للحواسيب الشخصية تستمر في التوجه نحو الاستقرار ” ، ويتابع ” تشو ” أنه على الرغم من المشاكل الأخيرة المتعلقة بنقص المواد وتأثير ذلك على الأسعار، نتوقع أن يسهم زخم بدائل السوق التجارية في تحقيق نمو .

وتوقع تشو باستمرار تراجع الطلب على الحواسيب الشخصية ولكنه رأى في المقابل دعما محتملا للقطاع جراء الشعبية المتزايدة لاجهزة الحاسوب الشخصي القوية المخصصة للالعاب الالكترونية واجهزة ” ويندوز ” الجديدة