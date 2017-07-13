الإرادة وحدها لا تكفي للتوقف عن التدخين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

الرغبة والإرادة في التوقف عن التدخين أو استبدال السيجارة بالعقاقير التي تحتوى على النيكوتين ليست كافية، هذا ما أوضحته دراسة طبيبة فرنسية حديثة التي قامت بها طبيبة الصحة العامة الفرنسية ” صوفى فيجوية ” وفريقها في جامعة ” باريس ” ، حيث أوضحت أن النيكوتين الموجود في السيجارة هو السبب لأنه ينشط مستقبلات النيكوتين في المخ وعندما تشعر بالنقص تحفز على العودة مرة أخرى إلى السيجارة لإشباع الرغبة في الحصول على النيكوتين.

وأوضحت الطبيبة الفرنسية أن التوقف نهائيا عن السيجارة لديه العديد من الفوائد أولها تفتح لون البشرة، كما أن التجاعيد تختفي وحاسة الشم والتذوق تتحسن خلال 48 ساعة، وتستطيع صعود درجات السلم دون الإحساس بانقطاع النفس مما يعدك إلى مرحلة الشباب مرة أخرى.

أما بالنسبة للمرأة الحامل فيجب التوقف نهائيا عن التدخين وفي حالة استخدامها لمعوضات النيكوتين يجب أن يكون تحت مراقبة وسيطرت طبيبها.

وتشيرا الطبيبة أن الاعتقاد بأن التدخين يجعلك تفقد الوزن فإن هذا ليس بالصحيح سوى فى حالة أتباع نظام غذائي سليم ومتوازن .