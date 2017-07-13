نادين نجم تعتذرعن الجزء الثاني من الهيبة بسبب " وفاء الكيلاني " - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

اعتذرت الممثلة نادين نجم عن عدم استكمال الجزء الثاني من مسلسل ” الهيبة ” رغم نجاح الجزء الأول وتحقيقه نسب مشاهدة عالية في الدول العربية بشهر رمضان الماضي .

حيث أرسلت نادين خطابًا لشركة ” الصباح ” المنتجة للمسلسل ، أعلنت خلاله اعتذارها عن عدم المشاركة فى العمل، ورغم الشائعات التي ترددت أن السبب الرئيسي يرجع إلى رغبة نجيم في الظهور بأعمال مختلفة للمشاهد.

وأكدت مصادر في تصريحات إعلامية ، أن الجزء الأول من المسلسل يعد التعاون الأخير بين تيم الحسن ونادين نجيم، التي اتخذت قرارًا بعدم التعاون مع تيم مجددًا في أي عمل. وقالت المصادر إن زواج تيم الحسن من الإعلامية وفاء الكيلاني كان بمثابة المسمار الأول في نعش انفصال تيم ونادين فنيًا، إذ اشتعلت غيرة وفاء من نادين أثناء تصوير المسلسل، نظرًا لمشاهد الحب التي تجمع بين تيم ونجيم، خاصة أن وفاء حضرت بعض أيام التصوير بمرافقة زوجها، وطالبت تيم بالتخفيف من حدة هذه المشاهد وهو ما نقله تيم بالفعل إلى مخرج العمل سامر البرقاوي، فاعتبرت نادين ذلك إهانة لتاريخها الفني، خاصة بعد تقليص دورها عن المكتوب في الورق وحذف بعض مشاهدها لصالح تيم.

وحاول الطرفان إخفاء هذه المشاكل أثناء التصوير، خاصة أن الترويج للمسلسل جاء متأخرًا، ففضلا عن عدم تسريب الحقيقة للجمهور، حتى لا يؤثر ذلك على نسب مشاهدة العمل، الذي ما إن انتهى عرضه حتى أكدت نادين أنها لم تكن راضية عن دورها في ” الهيبة “، ووجدت أن مصلحتها تقتضي أن تثبت أنها نجمة بعيدًا عن وهج نجومية تيم.