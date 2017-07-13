الهلال يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأوروغوياني بريتوس - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأوروغوياني بريتوس
أكد نادي الهلال توصل إدارة النادي لاتفاق مبدئي مع الأوروغوياني ماتياس بريتوس للانضمام لصفوف الفريق لمدة موسمين.
وذكر نادي الهلال عبر حسابه بشبكة ” تويتر ” أن التوقيع النهائي مع بريتوس سيكون في أعقاب تجاوزه الفحوصات الطبية الاعتيادية وجاء التعاقد مع بريتوس بناء على توصية من رامون دياز المدير الفني للفريق.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 6 ساعات
بالتوفيق💙💙
عساكم عالقوة اهم شئ يكون ممتاز ولا يصير مثل اللي قبله
المدريدي المستحيل[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 4 ساعات
ياخوي كنه اخو حسين عبدالغني الصغير ولا