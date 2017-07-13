الهلال يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأوروغوياني بريتوس - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد نادي الهلال توصل إدارة النادي لاتفاق مبدئي مع الأوروغوياني ماتياس بريتوس للانضمام لصفوف الفريق لمدة موسمين.

وذكر نادي الهلال عبر حسابه بشبكة ” تويتر ” أن التوقيع النهائي مع بريتوس سيكون في أعقاب تجاوزه الفحوصات الطبية الاعتيادية وجاء التعاقد مع بريتوس بناء على توصية من رامون دياز المدير الفني للفريق.