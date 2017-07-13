 الهلال يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأوروغوياني بريتوس - صحيفة صدى الالكترونية

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الهلال يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأوروغوياني بريتوس

الهلال يتوصل لاتفاق لضم المهاجم الأوروغوياني بريتوس
الرياض(صدى):

أكد نادي الهلال توصل إدارة النادي لاتفاق مبدئي مع الأوروغوياني ماتياس بريتوس للانضمام لصفوف الفريق لمدة موسمين.

 

وذكر نادي الهلال عبر حسابه بشبكة ” تويتر ” أن التوقيع النهائي مع بريتوس سيكون في أعقاب تجاوزه الفحوصات الطبية الاعتيادية وجاء التعاقد مع بريتوس بناء على توصية من رامون دياز المدير الفني للفريق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 6 ساعات

بالتوفيق💙💙
عساكم عالقوة اهم شئ يكون ممتاز ولا يصير مثل اللي قبله

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