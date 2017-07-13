بالصور.. عروس تسمع دقات قلب ابنها المتوفي يوم زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أوشكت عروس على الانهيار من هول الصدمة خلال حفل زفافها، عندما سمعت دقات قلب ابنها المتوفى والمزروع في صدر رجل حضر الزفاف بشكل مفاجئ.

وكانت بيكي تورني (40 سنة) خصصت مقعدا شاغرا خلال حفل الزفاف في ولاية ألاسكا الأمريكية كرمز لابنها الذي توفي أواخر عام 2015 بعمر 19 عاما وتبرعت بأعضائه لخمسة مرضى، دون أن تعلم بالمفاجأة التي أعهدها لها عريسها.

وقالت بيكي “ عندما كشف زوجي ما أعده لي كانت لحظة لن أنساها، أوشكت على الانهيار وكنت على وشك الوقوع أرضا لولا أن قريبي أمسك يدي ”.

وأضافت باكية “ كانت أعظم لحظة في حياتي، وعندما اقتربت من جيكوب كيلبي لمعانقته سمعت دقات قلب ابني وكانت دقات قوية، قلت لنفسي هذه هي دقات قلب ابني، كانت بالفعل لحظة مؤثرة كثيرا لي ولكل الضيوف وكانت أفضل هدية زفاف لي ” .