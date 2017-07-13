بالفيديو.. ممثل قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب يجيب العيد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ممثل قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب يجيب العيد
«تذكرتيين.. هما اتنين اتنين» هذا المشهد العبقري من مسرحية «العيال كبرت» والذي انتزع الضحكات من ملايين المشاهدين عبر أكثر من ربع قرن من إنتاجها، تكرر لكن هذا المرة على مسرح آخر هو اجتماع وزراء الإعلام العرب حينما تلعثم سيف البوعينين مندوب قطر في نطق كلمة تكتلات وكذلك عجزه عن نطق أن الشمس لا تغطى بغربال.
المشهد من جانب آخر كشف ضعف الدبلوماسية القطرية التي تصدر مسؤولًا لا يجيد نطق الكلمات لمشهد من أهم المشاهد وهو اجتماع وزراء الخارجية العرب في خضم هذه الأزمة والذي كان من المفترض أن يكون أكثر بلاغة من هذا حيث وقع في خطأ انتزع الضحكات والأسف في آن واحد.
سيف البوعينين طردته جمهورية مصر العربية خارج أراضيها باعتباره سفير قطر مع بداية أزمة المقاطعة العربية التي تزعمتها المملكة لقطر الداعمة للإرهاب إلا أنه قفز للقاهرة مرة أخرى بصفته مندوب دويلة قطر لجامعة الدول العربية وأصبح ممثلها في المشاهد التي تسدعي حضورا دبلوماسيا إقليميا.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 5 ساعات
كأنه يقول: خميس خمش خشم حبش
وحبش خمش خشم خميس
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
ابو حالد[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 5 ساعات
قطر ؟؟؟؟
لا لا لا تعرف فى الدبلومسية الا اسمها فقط
واضح من حضورهم للموتمر في القاهرة وذالك بعد طردهم من مصر؟؟؟
اعتمادهم على الغدر والكذب والخيانه دون الكرامة الشخصية والالمام بالمعرفة الدبلوماسية والسياسية؟؟
لكن ان شاءالله بعد تجفيف منبع الارهاب والمال سوف يكون لها دور فعلي وعلى مستوا حجمها!!!!!!!!!!!!!!
حسن[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 5 ساعات
تلك تلك تلكلكات اللي يعدها خمس مرات اعطيه نظاره مندوب قطر هديه
😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 4 ساعات
السخرية مهيب زينه يالربع
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يصلح الحال
alfahd42[ عدد التعليقات: 7498 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يصلح الحال ويعيد قطر عن لعب العيال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 4 ساعات
قلت لك امس ,,
,, روح شوف لك بار بربر فيه ,, واترك هاالعلوم الكبيره على مستواك ,,
مغابش[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبالنا والله حالته يرثى لها
Sniper[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع زي هذي المواضيع الاعلامية لا تخدم القضية شيئ، سوا انها تقلل من جديتنا في متابعتنا للقضية، الرجاء البعد عن مثل هذه المهاترات، وطرح مواضيع ذات فائدة وأخذ المسألة على محمل الجد.