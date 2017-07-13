بالفيديو.. ممثل قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب يجيب العيد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

«تذكرتيين.. هما اتنين اتنين» هذا المشهد العبقري من مسرحية «العيال كبرت» والذي انتزع الضحكات من ملايين المشاهدين عبر أكثر من ربع قرن من إنتاجها، تكرر لكن هذا المرة على مسرح آخر هو اجتماع وزراء الإعلام العرب حينما تلعثم سيف البوعينين مندوب قطر في نطق كلمة تكتلات وكذلك عجزه عن نطق أن الشمس لا تغطى بغربال.

المشهد من جانب آخر كشف ضعف الدبلوماسية القطرية التي تصدر مسؤولًا لا يجيد نطق الكلمات لمشهد من أهم المشاهد وهو اجتماع وزراء الخارجية العرب في خضم هذه الأزمة والذي كان من المفترض أن يكون أكثر بلاغة من هذا حيث وقع في خطأ انتزع الضحكات والأسف في آن واحد.

سيف البوعينين طردته جمهورية مصر العربية خارج أراضيها باعتباره سفير قطر مع بداية أزمة المقاطعة العربية التي تزعمتها المملكة لقطر الداعمة للإرهاب إلا أنه قفز للقاهرة مرة أخرى بصفته مندوب دويلة قطر لجامعة الدول العربية وأصبح ممثلها في المشاهد التي تسدعي حضورا دبلوماسيا إقليميا.