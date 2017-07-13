نائب أمريكي يتقدم بطلب لعزل ترمب - صحيفة صدى الالكترونية

كاليفورنيا(صدى):

طالب النائب ” براد شيرمان ” عن ولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بطلب لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، بتهمة “عرقلة سير العدالة ” .

و يعتبر النائب أقرب إلى جناح اليسار في الحزب الديمقراطي، في دوائر مجلس النواب قد اقتراح قانون وقعه معه زميله ” آل غرين ” يطالب فيه بمحاكمة الرئيس بتهمة ” عرقلة سير العدالة ” ، مؤكداً أن إدانة الرئيس بهذه التهمة تقود إلى عزله.

واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بـ ” عرقلة سير العدالة ” إلى ” تدخله في التحقيق ” الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، جيمس كومي، بشأن مايكل فلين، أحد أقرب مستشاري ترمب قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالة كومي.