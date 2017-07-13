الحج تكشف أسعار إيجار المخيمات لحجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

خصصت وزارة الحج والعمرة، مخيمات لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، ضمن برنامج الحج العام، وهي 30 مخيمًا بالفئة «أ1 »، القريبة من جسر الجمرات، بإيجار قدره 7500 ريال للخيمة الواحدة.

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 مخيمًا، بالفئة «أ2»، بإيجار قيمته 6875 ريالًا للخيمة، و10 مخيمات بالفئة «ب»، وفق إيجار قيمته 6250 ريالًا للخيمة، فيما تم تخصيص 17 مخيمًا، في الفئة «ج»، بإيجار قدره 5000 ريال للخيمة، و32 مخيمًا في فئة «د1» بإيجار للخيمة 3750 ريالًا، و19 مخيمًا في الفئة «د2»، بإيجار الخيمة 2500 ريال، و61 مخيمًا في الفئة «هـ»، بإيجار 1500 ريال للخيمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات العاملة، في برنامج الحج منخفض التكلفة، تم تخصيص 5 مخيمات لها، بالفئة «ج»، و19 مخيمًا في فئة «د1»، ومخيمًا واحدًا في فئة «د2 »، و20 مخيمًا في فئة «هـ».

كما وجهت الوزارة الشركات التي تم تخصيص الأبراج لها بمشعر منى إلى عدم المشاركة في برنامج الحج العام، وعدم إسكان حجاج دول مجلس التعاون بالأبراج المحددة لإسكان حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بشكل نظامي؛ تنفيذًا لحكم المادة 17 من نظام خدمة حجاج الداخل، رقم م / 58 بتاريخ 28 / 10 / 1426هـ، .

ونوهت إلى أن برنامج الحج العام بالمخيمات، وبرنامج الحج منخفض التكلفة، متاحين لجميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، أما برنامج الحج الميسر فهو مخصص للشركات والمؤسسات المشتركة في برنامج الحج العام فقط.